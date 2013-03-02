Дружина Луценка каже, що це проблеми Януковича, як випустити її чоловіка

Про це УНІАН вона повідомила, коментуючи вчорашню заяву Глави держави про те, що Ю.Луценка може бути звільнено або за рішенням суду касаційної інстанції, або шляхом помилування.

«Юра не має наміру триматися за тюремні стіни, це вже проблема Януковича і його Адміністрації, створеної ним системи, яким чином Луценка звільнити», - сказала І.Луценко, зауваживши, що після звільнення її чоловік перш за все займеться відновленням свого здоров`я, а потому добиватиметься в європейських судах реабілітації, «оскільки всім відомо і зрозуміло, що його було запроторено до в`язниці виключно з політичних міркувань чинної влади».

І.Луценко також підкреслила, що «у Юри дуже багато справ, які необхідно буде йому зробити для України, перебуваючи на волі».

При цьому дружина екс-міністра нагадала, що «про арешт Ю.Луценко нам було відомо ще в червні-липні 2010 року. Ми тоді прийняли рішення нікуди не виїжджати, «зібрали сумку» і чекали, коли прийдуть».