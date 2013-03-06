Томенко: Опозиція для Азарова простелила б килими і хліб-сіль замовила

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив народний депутат від “Батьківщини” Микола Томенко, відповідаючи на запитання, чи опозиція вживатиме якихось заходів, щоб Кабінет міністрів прийшов до ВР та прозвітував про свою роботу.

“Я вже енну кількість разів звертався, і вся опозиція зверталася. Ми би вистелили тут килимові доріжки, хліб-сіль замовили, щоб з’явився прем’єр-міністр і доповів, що відбувається в країні”, - сказав М.Томенко.

При цьому він зазначив, скоро минає рік з того часу, як у парламенті не заслуховували доповіді М.Азарова і уряду. М.Томенко додав, що депутатів цікавить звіт уряду щодо ситуації в економіці та питання щодо внесення змін до держбюджету.