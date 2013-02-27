Кличко чекає, що Азаров відзвітує про свою роботу за три роки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Зокрема, прес-служба нагадує, що представники фракції "УДАР" не братимуть участі в сьогоднішньому розширеному засіданні уряду, де збираються розглядати проект Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

«З грудня минулого року ми вимагаємо звіту Кабінету міністрів за його попередню діяльність. Вже три роки уряд Миколи Азарова працює без програми діяльності, а відтак, фактично ні за що не відповідає, - підкреслив лідер «УДАРу» Віталій Кличко. - Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов на Погоджувальній раді керівників депутатських обіцяв надати звіт про діяльність уряду. І говорив, що на його підготовку необхідно три тижні. Уже минуло кілька разів по три тижні. Ні звіту, ні програми діяльності парламент і суспільство так і не отримали».

В «УДАРі» вимагають на наступному пленарному тижні, 6 або 7 березня, провести день уряду у Верховній Раді, щоб Кабінет міністрів прозвітував за свою попередню діяльність. До 5 березня уряд повинен внести в парламент програму діяльності Кабміну, оскільки зобов'язаний це зробити протягом місяця з моменту свого формування, зазначають в партії.