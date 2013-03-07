Суд у справі про вбивство Щербаня допитує Олександру Кужель

В Апеляційному суді Києва розпочався допит народного депутата Олександри Кужель, яка виступає як свідок у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», головує на засіданні слідчий суддя Печерського райсуду столиці Ганна Крижанівська.

Обвинувачену Юлію Тимошенко на судове засідання знову не доставили.

«Пенітенціарна служба унеможливлює доставку Юлії Тимошенко», - сказав на судовому засіданні адвокат О.Плахотнюк.

Він повідомив, що станом на вчора, коли зустрічався з Ю.Тимошенко, жодних актів тюремники не складали. «Впевнений, що у пенітенціарної служби відсутня письмова або усна заява Юлії Тимошенко щодо начебто небажання брати участь у судовому засіданні», - зазначив він.

О.Плахотнюк також нагадав, що жодних рішень суду про проведення у справі Є.Щербаня відеоконференцій не було, тому він здивований позицією пенітенціарної служби, «яка сама щось вирішує, а потім пише у свої документах про начебто відмову».

Адвокат підкреслив, що законодавством не передбачено норму про складання тюремниками якихось актів. «Це ноу-хау пенітенціарної служби», - сказав він.

«Пенітенціарна служба займається піар-кампанією з дискредитації Юлії Тимошенко», - наголосив О.Плахотнюк.

На судовому засіданні також присутній захисник Ю.Тимошенко Андрій Кожем’якін. Також у залі знаходиться син Є.Щербаня.

Незважаючи на відсутність Ю.Тимошенко, суддя вирішила проводити допит свідка.

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва 13 лютого розпочав проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство депутата Є.Щербаня.

Сьогодні прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що екс-прем’єр знову відмовилася бути етапованою для участі у засіданні суду в Києві.