Лідери опозиції не розголошують, де знаходиться Власенко

Лідери опозиційних фракцій не розголошують інформацію про місцезнаходження захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка, якого вчора суд позбавив депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу на запитання журналістів, чи переховується десь С.Власенко, адже сьогодні він не прийшов на судове засідання у справі про вбивство Євгена Щербаня, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк лише зауважив, що опозиціонери докладуть всіх зусиль, щоб С.Власенка не заарештували.

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В свою чергу лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок нагадав, що сьогодні у С.Власенка день народження. “Святкує людина свій день народження”, - сказав він.