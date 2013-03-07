Експерт: Україна опинилася в лещатах стагнації - спад економіки плюс дефляція

Україна опинилася в лещатах стагнації, демонструючи спад економіки і дефляцію.

Про це пише керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман у своєму блозі на корпоративному сайті.

«За підсумками лютого знову почала зростати дефляція в Україні. Проте, що дійсно дуже погано, так це дефляція цін у промисловості - мінус 1% рік до року, що відбулося вперше з кризового літа 2009 року. Україна опинилася в лещатах стагнації - спад економіки плюс дефляція», - звернув увагу експерт. «Дефляційна спіраль рано чи пізно закінчується ланцюжком банкрутств і стрибком безробіття. Не дарма з подібним розвитком подій активно борються зараз усі розвинені країни, активно накачуючи економіку грошима», - пише експерт.

При цьому він підкреслив, що стагнація безумовно краще за стагфляцію, коли спад виробництва супроводжується високою інфляцією. Проте небезпека стагнації в тому, що її особливості відчувають на собі платники податків через зростання тиску фіскальний органів. «Податківцям усе важче збирати податки, часто наперед, відшкодовувати ПДВ, оскільки бізнес платників податків у такій ситуації в масі своїй не може зростати. Надалі ця тенденція відіб'ється в спаді доходів населення, обмежить його купівельну спроможність і вдарить по сектору послуг і роздрібної торгівлі, а також зменшить обсяги імпорту», - підкреслив Е.Найман.

На його думку, українська влада пропустили момент, коли країна потрапила в дефляційну пастку ще навесні минулого року, що пояснюється наполегливим небажанням допустити невелике зниження курсу гривні. «Зараз формула прискорення економічного зростання в Україні, на жаль, така - збереження високої емісійної активності НБУ, що рано чи пізно призведе до ослаблення гривні. І невелике ослаблення буде благом, ковтком повітря в перетиснутій "ременями" Україні», - впевнений економіст.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,1%, проти лютого 2012 року зафіксована також дефляція - 0,5%. У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі вважають, що дефляція викликана насиченням ринку продовольчих товарів, курсовою стабільністю, зростанням депозитів і відсутністю тиску з боку монетарних агрегатів. Проте нульова інфляція або дефляція в Україні є негативними економічними явищами, вважають опитані УНІАН експерти.