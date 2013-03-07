Кужель: вбивство Щербаня не міг організувати ніхто, крім спецслужб
Народний депутат Олександра Кужель вважає, що Євгена Щербаня могли вбити спецслужби за те, що він почав активно займатися великою політикою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на допиті у суді як свідок у справі про вбивство депутата та бізнесмена Є.Щербаня у 1996 році.
О.Кужель припустила, що причиною вбивства стало саме те, що він “поліз у велику політику”, “це вбивство не міг організувати ніхто, крім спецслужб”.
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О.Кужель також зазначила, що станом на середину 90-х років Є.Щербань був одним із найвпливовіших в українському бізнесі.
На переконання свідка, для того, щоб дати відповідь на запитання, хто замовив вбивство Є.Щербаня треба визначити, кому після його смерті перейшли його статки, оскільки “Євген був найбагатшою людиною, а його сини після його смерті залишились ні з чим”.
При цьому О.Кужель наголосила, що Юлія Тимошенко у ті часи “для нас була сірою мишею”.