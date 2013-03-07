Кужель: вбивство Щербаня не міг організувати ніхто, крім спецслужб

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на допиті у суді як свідок у справі про вбивство депутата та бізнесмена Є.Щербаня у 1996 році.

О.Кужель припустила, що причиною вбивства стало саме те, що він “поліз у велику політику”, “це вбивство не міг організувати ніхто, крім спецслужб”.

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О.Кужель також зазначила, що станом на середину 90-х років Є.Щербань був одним із найвпливовіших в українському бізнесі.

На переконання свідка, для того, щоб дати відповідь на запитання, хто замовив вбивство Є.Щербаня треба визначити, кому після його смерті перейшли його статки, оскільки “Євген був найбагатшою людиною, а його сини після його смерті залишились ні з чим”.

При цьому О.Кужель наголосила, що Юлія Тимошенко у ті часи “для нас була сірою мишею”.