Тимошенко: Просто страшно від того, що зробили з Власенком

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Як зазначає Ю.Тимошенко, «війна Януковича проти країни набирає потужності. Усі інакодумці, усі волелюбні та незалежні від його клану люди мусять бути дискредитовані, зачищені, а краще – ув`язнені. В цій війні проти України не існує Конституції, законів, або хоча б крихти моралі, совісті та гуманності. На боці Януковича у війні проти України силові структури, суди, всі органи влади. Вони всі не на боці закону, вони всі на стороні жорсткого терору».

Як зазначає Ю.Тимошенко, «просто страшно від того, що зробили з С.Власенком. І не тому, що розтоптали закон та Конституцію, бо вони вже давно нічого не означають в нашій країні, не тому, що судді остаточно перейшли на сторону беззаконня, оскільки вони вже давно там, а тому, що такі кричущі випадки нехтування законом та справедливістю стають нормою життя для нашого зґвалтованого суспільства і майже ніхто вже не реагує та по-справжньому не повстає проти цього».

За словами Ю.Тимошенко, «кон’юнктура стала головним законом в Україні, а страх – повітрям, яким дихає кожен. Країна покірно бреде за грати, сором`язливо опустивши очі і немає кому її зупинити від такого трагічного падіння».

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Ю.Тимошенко зазначає, що сьогодні у С.Власенка день народження. «Власне, вони так і планували організувати твій день народження, щоб ти, як людина, яка не підпорядковується їхньому хамському диктату, сприйняла покарання від власників країни за вільнодумство та протидію. Сумно, що саме в таку ситуацію потрапив і ти, і наша молода незалежна країна».

Ю.Тимошенко побажала своєму захисникові «лише одного – щоб ми усі добилися гучного падіння неодиктатури в Україні…».

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Голова ВР звернувся до суду, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.

Водночас, в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.