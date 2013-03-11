У Києві відбудеться конференція Європейської федерації журналістів

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко за результатами поїздки делегації НСЖУ до Брюсселя та Страсбурга, що відбувалася 4-10 березня на запрошення Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ, члени делегації зустрілися з європейськими комісарами з питань розширення Штефаном Фюле, з питань енергетики - Гунтером Еттінгером, генеральним секретарем Міжнародної федерації журналістів Бет Костою, секретарем Венеціанської комісії Томасом Маркертом. Делегація відвідала Європейський суд з прав людини, мала розмови з керівниками департаментів Ради Європи та Єврокомісії, депутатами Європарламенту.

За інформацією прес-служби, у ході зустрічей обговорювалась ситуація в Україні, зокрема відбувся зацікавлений обмін думками стосовно свободи слова та загальної ситуації в медіа.

Як заявив офіційний речник Ради Європи Даніель Холтген, «серед 47 країн-членів РЄ є три ключові медійні проблеми: коли ЗМІ почувають себе дуже могутніми через зв’язки з політиками і починають неетично працювати; коли є пряме втручання уряду в діяльність медіа, в тому числі і в Інтернет; коли втручання в роботу редакцій здійснюється через структуру власності».

За словами О.Наливайка, «під час зустрічей з боку наших співбесідників була висловлена стурбованість монополізацією телевізійного цифрового простору, фактами цензури, самоцензури». Водночас, «наші колеги позитивно оцінили роботу Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів та кроки, що сприяють консолідації медійних громадських об’єднань».

Голова НСЖУ повідомив, що «прийнято рішення про проведення 23-24 листопада поточного року конференції Європейської федерації журналістів в Києві та участі НСЖУ у Конгресі європейських прес-клубів, що пройде в квітні у Брюсселі. Ми заручились підтримкою у проведенні семінарів для медіа-юристів та членів комісії з етики. Був висловлений взаємний інтерес у необхідності прискорення процесу роздержавлення преси в Україні та створення суспільного телерадіомовлення».