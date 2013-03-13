Королевська розповіла, як два тижні після виборів упивалася горем

Міністр соціальної політики Наталія Королевська впевнена, що для пенсіонерів головне - результат її роботи, а не посада, яку вона обіймає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявила сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи буде вона вибачатися перед виборцями за те, що змінила політичну позицію після виборів і перейшла з опозиції на роботу в уряд.

“Бабусі, яка отримує сьогодні 894 гривні, все одно - Королевська - міністр, депутат або Королівська - позапарламентська фракція, яка бігає під стінами парламенту. Цій бабусі потрібно зробити все, щоб підняти пенсію. І сьогодні на посаді міністра соціальної політики я зможу принести їй значно більше користі, ніж навіть перебуваючи в парламенті. Я ще не знаю, що краще - бути в парламенті чи впливати на ситуацію”, - сказала Н.Королевська.

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“Я в Прощену неділю завжди прошу прощення в своєї мами, в свого тата, в свого чоловіка і своїх дітей, і роблю це від чистого серця, а все інше - потрібно все-таки розділяти все святе, що є в душі, й те, що робиться для якихось політичних піар-дій. Я ворогові, напевно, не побажаю пережити той стан, який пережила наша команда після виборів. Оскільки ми щиро вірили, щиро боролися, створили нову партію “Україна - вперед!” і були такими політичними романтиками”, - сказала Н.Королевська.

Міністр зазначила, що вона і її команда вірили, що в українську політику можна “от так ось увірватися на білому коні”.

“Звичайно, для нас було й боляче, й образливо за той результат, який ми отримали за результатами виборів. Ми два тижні упивалися горем, плакали, один одного жаліли, але потім зрозуміли, що або ми беремо себе в руки, або ми розуміємо, що це був перший серйозний політичний іспит, який ми здали на двійку, але який дає нам можливість отримати наступні іспити й ще з політичного інституту ми не відраховані”, - підкреслила Н.Королевська.

Нагадаємо, на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року за партію Наталії Королевської «Україна – вперед!» віддали голоси 1,58% виборців.