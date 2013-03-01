Королевська: керувати міністерством простіше, ніж виховувати дітей

Міністерство соціальної політики України внесе на розгляд Кабінету міністрів Державну програму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків до 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська сьогодні під час Всеукраїнського форуму “Роль жінки в українському суспільстві”.

Н.Королевська наголосила, що необхідно системно вирішувати гендерні проблеми, і базовим документом у цій сфері має стати Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

“Це дасть змогу не тільки вдосконалити законодавчу базу в цій сфері, встановити європейські стандарти, але й, наприклад, скоротити розрив у рівні заробітної плати чоловіків та жінок”, - зазначила Н.Королевська.

За її словами, сьогодні розрив в оплаті праці між чоловіками і жінками становить 29,5%.

Крім того, жінки очолюють лише 26% малих підприємств, 15% - середніх і лише 12% - великих. Загалом у світовому рейтингу представництва жінок у владі Україна посідає 118-те місце із 180 країн, а у рейтингу рівноправ’я за статтю – 64-те місце з 135.

Міністр, водночас, зазначила, що фінансування цієї програми ще не визначено.

“Що стосується обсягів фінансування цієї програми, то можу відверто сказати, що ми ще не визначились, оскільки розуміємо, що нам буде дуже важко ухвалювати програму як тільки ми в неї внесемо гроші і обсяги фінансування”, - сказала Н.Королевська.

Вона вважає за доцільне, щоб ця програма була обговорена в суспільстві, щоб “це не було декларацією ні про що”.

Поміж цілей державної гендерної політики Наталія Королевська відзначила забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків та захист дітей і материнства.

«Я – мати двох синів, і хочу мати ще дітей. А тому по доброму заздрю й схиляю голову перед жінками, які виховують значно більше діток. Скажу відверто: керувати міністерством простіше, ніж виховувати дітей», – резюмувала Наталія Королевська.