Портнов: Свідчення зі слів третіх осіб не можуть бути самостійними доказами

Про це заявив радник президента Андрій Портнов в ефірі програми "Шустер.Live".

Портнов сказав, що згідно з новим КПК "свідчення зі слів третіх осіб не можуть бути самостійним доказом".

"Тільки за умов, що є інші докази, показання зі слів третіх осіб можуть досліджуватися судом", - заявив Портнов.

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При цьому він порадив опонентам читати не лише початок статті КПК, але і наступні 3-4 абзаци.

Як відомо, у справі про вбивство Щербаня два свідки Ігор Мар'їнков та Сергій Зайцев, допитані в рамках слідчих дій у суді, давали свідчення зі слів третіх осіб, в тому числі померлих.

Обоє стверджували, що Тимошенко оплатила роботу кіллерів Щербаня.

Українська правда