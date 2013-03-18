Усенко-Чорна: рішення стосовно Власенка є на сьогодні передчасним

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ЦВК ухвалила на своєму сьогоднішньому засіданні.

Р.Стаднійчук проживає у Шаргородському районі Вінницької області і є безпартійним. Він - керуючий партнер адвокатського об’єднання “Немесіда”, включений до виборчого списку “Батьківщини” під № 65.

На початку засідання заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна зазначила, що до ЦВК надійшла заява С.Власенка, у якій він просить комісію не вчиняти дій стосовно реєстрації наступного за виборчим списком “Батьківщини” депутата до ухвалення рішення в справі дострокового позбавлення його депутатських повноважень Верховним судом України.

Заступник голови ЦВК уточнила, що на сьогоднішній день до Верховного суду України через Вищий адміністративний суд України може бути подано заяву про перегляд рішення стосовно С.Власенка. Також Ж.Усенко-Чорна додала, що до ЦВК надійшла інформація про подання 54 народних депутатів до Конституційного суду України з проханням роз’яснити, якими можуть бути дії Центральної виборчої комісії у ситуації, що склалась. Вона уточнила, що ВАСУ може прийняти рішення про перегляд своєї постанови у Верховному суді України протягом 15 днів.

Таким чином, зазначила Ж.Усенко-Чорна, “я вважаю, що прийняття рішення стосовно Власенка є на сьогодні передчасним”.

Однак більшість членів ЦВК, незважаючи на пропозицію Ж.Усенко-Чорної не розглядати сьогодні на засіданні проект постанови про визнання обраним, а потім і про реєстрацію замість С.Власенка наступного за списком народного депутата від “Батьківщини”, проголосували за внесення цих питань у порядок денний сьогоднішнього засідання. Зокрема, за такий порядок денний проголосували 9 членів ЦВК із 14 присутніх, 5 утримались.

Під час обговорення проекту постанови про визнання обраним народним депутатом Р.Стаднійчука замість С.Власенка Ж.Усенко-Чорна зазначила, що рішення ВАСУ про позбавлення С.Власенка депутатських повноважень є сумнівним, і ВСУ має підстави його переглянути. Заступник голови ЦВК додала, що це рішення суду несе загрозу для конституційних прав громадян України. З нею погодились члени ЦВК Юлія Швець та інший заступник голови ЦВК Андрій Магера.

А.Магера заявив, що за неофіційною інформацією, у справі С.Власенка подано звернення до Європейського суду з прав людини. За його словами, “якщо Європейський суд ухвалить рішення на користь заявника, виникне нехороша ситуація для ЦВК”. Він нагадав, що у 2002 році Центральна виборча комісія відмовилась зареєструвати кандидатом у депутати Миколу Мельниченка, згодом Європейський суд ухвалив рішення на його користь, але, за словами А.Магери, право М.Мельниченка поновити вже було неможливо. А.Магера наголосив, що в ситуації із С.Власенком у разі позитивного рішення Європейського суду ЦВК так само не зможе поновити С.Власенка на посаді народного депутата.

У свою чергу голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал зазначив, що як подання до Конституційного суду України, так і заява про перегляд у ВСУ постанови ВАСУ формально не виключає розгляд питання про реєстрацію наступного за списком “Батьківщини” кандидата у депутати на засіданні ЦВК.

На думку В.Шаповала, “якщо комісія буде чекати рішення Європейського суду з прав людини, то розгляд рішення про реєстрацію перенесеться на невизначений строк”.

“Ми створимо ситуацію, коли квота партії за списком буде не заповнена”. - додав голова комісії.

Разом з тим він заявив, що утримається під час голосування цього питання.

В.Шаповал також додав, що у нього є певні сумніви щодо даних Р.Стаднійчука. За словами В.Шаповала, спочатку цей кандидат у депутати ідентифікував себе як керуючий партнер адвокатського об’єднання “Немесіда”, але у його трудовій книжці жодної згадки про цю компанію немає.

“Тому виникають великі сумніви щодо його статусу”, - сказав В.Шаповал.

За його словами, «потрібні додаткові зусилля щодо встановлення адекватності пана Стаднійчука у народні депутати».

Після цього голова ЦВК поставив на голосування спочатку проект постанови про визнання обраними Олександра Козуба та Романа Стаднійчука народними депутатами, а потім і про реєстрацію їх народними депутатами. За обидва ці проекти постанови проголосували 8 членів ЦВК, жодного проти і 6 - утримались.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника Юлії Тимошенко С.Власенка. Суд ухвалив це рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.

В опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.

С.Власенко оскаржив у Верховному суді рішення ВАСУ.

Також стосовно позбавлення С.Власенка депутатського мандата направлено позов до Європейського суду з прав людини.