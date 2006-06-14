Турфірма обікрала клієнтів, які хотіли поїхати на ЧС-2006

Правоохоронці затримали керівника столичної туристичної фірми, який привласнив понад 1 млн. грн., перерахованих клієнтами за організацію поїздок до Федеративної Республіки Німеччини на Чемпіонат світу з футболу-2006.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, у Києві слідчим відділом Шевченківського районного управління за матеріалами Управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами ГУМВС України в місті Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), відносно одного із керівників товариства з обмеженою відповідальністю “Туристична фірма “Брама”.

Упродовж цього року він уклав угоди з фізичними та юридичними особами про надання послуг з організації поїздок до Німеччини на фінальну частину Чемпіонату світу з футболу, але свої зобов’язання не виконав, а отримані кошти в сумі понад 1 млн. грн. привласнив.