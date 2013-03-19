Азаров заявив, що Україна намагається стати в МС спостерігачем

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.



"Зараз ми ведемо переговори про такий формат співпраці, за якого Україна стане спостерігачем при Митному союзі", - сказав М.Азаров.

Глава уряду пояснив, що такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь в ухваленні рішень з правом дорадчого голосу.

"Він не братиме участі в ухваленні самого рішення, але йому буде надане право висловити нашу позицію. У будь-якому випадку, це означає, що ми не будемо поставлені перед фактом. Про вироблення будь-якого рішення Україна знатиме наперед з моменту появи ініціативи з вироблення такого рішення і на всіх етапах ухвалення рішення, якщо це рішення зачіпає наші інтереси, коригувати це рішення", - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що такий формат надасть можливість працювати з урядами країн МС і коригувати ці рішення. На думку прем'єр-міністра, це зберігає за Україною суверенітет в ухваленні рішень.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, що купується в РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

18 березня 2013 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу у форматі «3 +1» неможливе.

«Очевидно, що членом Митного союзу і майбутнього Євразійського економічного союзу може бути лише така держава, яка прийняла і ратифікувала всі документи Митного союзу і Економічного союзу», - підкреслив Д.Медведєв. За його словами, все решта – «це не членство, це може бути статус спостерігача, це щось інше».

Також Д.Медведєв заявив, що в Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі і Казахстану може бути передбачений статус спостерігача.

Нагадаємо, орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу. 6 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що на переговорах з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня обговорювалося питання формату роботи України з Митним союзом. За словами В.Януковича, сторони домовилися продовжити роботу не лише на рівні урядів, але й із залученням виконавчого органу Митного союзу.