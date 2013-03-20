Місія Європарламенту знову їде до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Кваснєвський повідомив журналістам у Києві.

"Ми будемо два-три дні, ми будемо в Харкові, ми зустрічатимемося з пані Тимошенко, будемо й тут (у Києві - УНІАН)", - повідомив О.Кваснєвський.

За його словами, одна з основних цілей майбутнього візиту полягає у вирішенні проблем, що виникли навколо Ю.Тимошенко і Юрія Луценка. Разом із тим, О.Кваснєвський, зазначив, що програма місії буде насиченою і в її рамках планується провести багато зустрічей.

"Нам треба, звичайно, вирішити ще багато проблем. Ці всі проблеми пов'язані з політичними особами, які не на волі. Це найскладніший момент", - зазначив він.

Проте політик підкреслив, що поки не буде знайдено ніяких спільних рішень, представники місії не мають наміру обговорювати деталі свого візиту.

Колишній керівник Польщі додав, що доповідь місії планується представити керівництву Євросоюзу на початку травня.

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Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса і О.Кваснєвського зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.

4-5 лютого цього року відбувся візит П.Кокса і О.Кваснєвського в Україну, під час якого політики відвідали в Харкові ЦКЛ №5, де проходить лікування Ю.Тимошенко, а також Менську колонію, де зустрілися з Ю.Луценком.

13 березня під час виступу на сесії Європарламенту Комісар Європейського Союзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле зазначив, що вважає, що без рішення справ Ю.Тимошенко і Ю.Луценка навряд чи можна буде говорити про підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.