Власенко вважає, що опозиція не надто агресивно за нього бореться
Власенко вважає, що Об’єднана опозиція не достатньо агресивно бореться за його права.
Захисник Юлії Тимошенко, колишній народний депутат Сергій Власенко вважає, що Об’єднана опозиція не достатньо агресивно бореться за його права та зазначає, що прийняття депутатської присяги Романом Стаднійчуком – це питання особисто до Стаднійчука, а не до Об’єднаної опозиції.
Про це Сергій Власенко заявив в ефірі «5 каналу».
«Мені важко бути об’єктивним в цій ситуації, однак, якби на моєму місці був хтось інший, а я був би об’єднаною опозицією – я би, звичайно, діяв у інший спосіб і трошки жорсткіше», - завив Власенко.
Сергій Власенко зауважив на тому, що Роман Стаднійчук звільнився з місця роботи 28 лютого, у день, коли до ВАСУ був тільки поданий позов проти нього.
«Питання не в тому – дозволити, чи не дозволити – це внутрішнє питання людини, яка приймала присягу. Єдине, що я можу сказати – ця людина звільнилася з роботи 28 лютого, ще в день, коли подали позов проти мене. Тому у мене це викликає певні сумніви», - зауважив Власенко.
Також Сергій Власенко наголосив що залишається членом ВО «Батьківщина» і захисником Юлії Тимошенко.
«Я член ВО «Батьківщина» і ним залишаюся, і нікуди не збираюся йти. Я залишаюся захисником Юлії Тимошенко, і, повірте – моя активність на цьому тлі не зменшиться жодним чином, вона не залежить від того був я у парламенті, чи ні», - наголосив Власенко.