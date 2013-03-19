Нардепи, які зайшли у ВР замість Власенка і Веревського, склали присягу
Олександр Козуб та Роман Стаднійчук, які пройшли до парламенту замість Андрія Веревського та Сергія Власенка, склали присягу народного депутата України.
Як передає кореспондент УНІАН, після того як голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що замість С.Власенка до парламенту пройшов Р.Стаднійчук, кілька депутатів з фракції “Батьківщина” кричали “Ганьба!”.
На засіданні парламенту В.Рибак повідомив, що В.Козуб увійшов до фракції Партії регіонів, а Р.Стаднійчук - до фракції “Батьківщина”.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня Вищий адміністративний суд достроково припинив повноваження народного депутата з фракції Партії регіонів А.Веревського. Голова ВР В.Рибак звернувся до суду з відповідним позовом, оскільки А.Веревський одночасно з повноваженнями народного депутата є керівником комерційної структури.
6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко С.Власенка. Суд ухвалив це рішення за позовом В.Рибака, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.
18 березня Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народним депутатом Р.Стаднійчука замість С.Власенка, і О.Козуба – замість А.Веревського.