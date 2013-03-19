Нардепи, які зайшли у ВР замість Власенка і Веревського, склали присягу

Як передає кореспондент УНІАН, після того як голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що замість С.Власенка до парламенту пройшов Р.Стаднійчук, кілька депутатів з фракції “Батьківщина” кричали “Ганьба!”.

На засіданні парламенту В.Рибак повідомив, що В.Козуб увійшов до фракції Партії регіонів, а Р.Стаднійчук - до фракції “Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Вищий адміністративний суд достроково припинив повноваження народного депутата з фракції Партії регіонів А.Веревського. Голова ВР В.Рибак звернувся до суду з відповідним позовом, оскільки А.Веревський одночасно з повноваженнями народного депутата є керівником комерційної структури.

6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко С.Власенка. Суд ухвалив це рішення за позовом В.Рибака, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.

18 березня Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народним депутатом Р.Стаднійчука замість С.Власенка, і О.Козуба – замість А.Веревського.