Партія регіонів хоче спершу почути від КС, на скільки обиратимуть мера Києва

Для Партії регіонів вигідні вибори київського міського голови, також провладна політична сила не проти виборів до Київради, але навряд чи вибори в столиці відбудуться 2 червня, бо занадто багато питань потрібно вирішити. Про це в ефірі «5 каналу» заявив депутат-регіонал Олександр Стоян.

«Партії регіонів вигідні ці вибори, тому що я думаю, що Попов має високий рейтинг. Але опозиція наполягає – вибори мера і вибори до місцевої ради. Ми підтримаємо вибори в принципі, але хай Конституційний суд розтлумачить – чи це будуть вибори позачергові, на два роки, чи це вибори чергові на п’ять років», - заявив Стоян.

«Кличко хоче знов сумістити посаду і мера і голови КМДА, і вибори він хоче в два тури. Такий варіант може бути, але тоді потрібно поміняти закон, а якщо міняти закон, ми, безумовно, не вийдемо на дати 2 червня», - додав регіонал.