У ПР кажуть, що проголосують за вибори мера Києва у першому читанні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами О.Єфремова, 48 членів фракції ПР звернулися до Конституційного Суду з приводу термінів проведення виборів у Києві. Він підкреслив, що депутати направили відповідне звернення до суду, щоб надалі той, хто програє вибори, не міг сказати, що вибори були проведені не згідно із законом.

Лідер фракції ПР нагадав, що сьогодні юристи неоднозначно тлумачать норму закону про терміни проведення місцевих виборів. За його словами, єдина інстанція, яка може відповісти на дане питання, Конституційний Суд.

О.Єфремов підкреслив, що фракція ПР завтра проголосує в першому читанні за рішення про призначення виборів мера Києва і міської ради. Він сподівається, що за 2-3 тижні, які відводяться на підготовку цієї постанови до другого читання, судді КС дадуть роз'яснення із цього приводу, і парламент зможе ухвалити остаточне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня 2013 р. лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування 6 березня запропонував парламенту ухвалити рішення про призначення на 2 червня виборів мера столиці і Київради.

Сьогодні, 19 березня, до Конституційного Суду України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз'яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частині другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів».

В абзаці першому частині другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» йдеться про те, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, окрім випадків, встановлених Конституцією і законами України».

Довідка УНІАН. 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня 2012 року секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, проте парламент досі не визначив дату їх проведення.

27 травня 2013 року завершується термін повноважень Київської міської ради, і з 28 травня вона буде неповноважною.