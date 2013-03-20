Регіонали і свободівці знайшли спільну мову на Житомирщині

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення на сесії 19 березня проголосували дві третини депутатів.

Після відставки В.Гарбуза депутати від більшості заявили, що припинення повноважень голови ради є законним.

Натомість, на думку В.Гарбуза, жодних законних підстав для його відставки немає.

Як сказав він в інтерв’ю УНІАН, «я не порушив жодного закону. Це рішення депутатів нічим не обґрунтоване, у ньому зацікавлені передусім депутати з Партії регіонів».

В.Гарбуз додав, що має намір оскаржувати це рішення у суді.

За словами В.Гарбуза, депутати мотивували його відставку тим, що за його сприяння нібито були невмотивовано підвищені комунальні тарифи, неправильно вирішувалися земельні питання.

«Однак законність чи незаконність моїх рішень може оцінити лише суд, не депутати», - зазначив він.

«У питанні моєї відставки сьогодні у нас в раді утворилася ситуативна більшість депутатів від Партії регіонів та ВО «Свобода», чого раніше не було», - заявив В.Гарбуз.

«Мою відставку ініціювали депутати від Партії регіонів. Я не виключаю, що саме вони зацікавлені у моїй відставці. Є серед них люди, які претендують на мою посаду», - сказав він.

Як стало відомо УНІАН, Міністерство оборони розглядає питання передачі військового містечка Озерне до комунальної власності Новогуйвинської селищної ради. Після цього до селищної ради перейдуть приміщення та земля, які мають комерційну прибаливість, оскільки селище Новогуйвинське є фактично передмістям Житомира.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Апеляційний суд Житомирської області поновив на посаді секретаря Житомирської міської ради Наталію Леонченко, яку раніше депутати відправили у відставку.