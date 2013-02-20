Прокуратура Житомира вимагає повернути землю на березі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як нагадали у прокуратурі, рішенням Житомирської міськради у 2004 році приватному підприємцю передано в оренду 0,19 га землі влаштуванні кафе у межах прибережної захисної смуги річки Тетерів.

Прокурорською перевіркою встановлено, що передана під забудову земельна ділянка на березі Тетерева входить до зони природного ландшафту, де будь-які будівельні роботи заборонено.

До того ж, як з’ясувалося, забудовником й досі земля за цільовим призначенням не використовується.

У позові прокуратура району вимагає розірвати договір оренди та зобов’язати приватного підприємця повернути громаді земельну ділянку .

"Житомирською міською радою незаконно передано у користування земельну ділянку, тому договір оренди землі оскаржується у судовому порядку",- розповіла УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

Загалом,уточнила вона, в Житомирській області торік за позовами прокуратури реально виконано рішень судів на суму майже 10,2 млн грн, повернуто за рішеннями суду 928 га земель. За результатами перевірок щодо додержання земельного законодавства органами влади скасовано 335 незаконних актів органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. За внесеними документами прокурорського реагування попереджено незаконне надання земель площею понад 4,2 тис га, повернуто у власність держави 882 га.