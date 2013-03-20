Депутати «розважаються»: Свобода кричить «українська», ПР - «фашисти»
11:36, 20 березня 2013Політика
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Народні депутати з фракцій Партії регіонів та “Свобода” вигуками заважають виступати один одному у Верховній Раді.
Регіонали кричать: “Фашисти!”
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні весь час під час засідання депутати від «Свободи» вигукують: «українська», якщо хтось із фракції Партії регіонів чи КПУ виступає російською мовою.
В той же час під час виступу будь-кого із фракції “Свобода” народні депутати із фракції Партії регіонів скандують: “фашисти”.
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Тим часом депутати від КПУ сьогодні й далі утримуються від голосування за будь-які питання порядку денного, наполягаючи, зокрема, на скасуванні пенсійної та медичної реформ.
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