Депутати «розважаються»: Свобода кричить «українська», ПР - «фашисти»

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні весь час під час засідання депутати від «Свободи» вигукують: «українська», якщо хтось із фракції Партії регіонів чи КПУ виступає російською мовою.

В той же час під час виступу будь-кого із фракції “Свобода” народні депутати із фракції Партії регіонів скандують: “фашисти”.

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Тим часом депутати від КПУ сьогодні й далі утримуються від голосування за будь-які питання порядку денного, наполягаючи, зокрема, на скасуванні пенсійної та медичної реформ.