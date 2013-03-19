Тягнибок каже, що регіонал побив Ірину Сех до крові і розтрощив їй окуляри

Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок вважає, що комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту має дати оцінку ситуації з побиттям народного депутата Ірини Сех та щодо образливих вигуків на адресу “Свободи”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок сказав на брифінгу.

Він наголосив, що “регламентний комітет має дати оцінку таким діям депутата і не тільки регламентний комітет, але і виборці Партії регіонів”.

О.Тягнибок наголосив, що ганебною є ситуація, коли “депутат із Чернівців від Партії регіонів підняв руку на жінку”.

Він зазначив, що може бути дискусія із жінкою депутатом, але “бити жінку, коли з обличчя пішла кров, коли були розтрощені окуляри Ірини Сех - це є абсолютно неприпустимим”.

Як відомо, сьогодні під час бійки в парламенті дістала ушкодження І.Сех із фракції “Свобода” - у неї була розсічена губа і йшла кров.

О.Тягнибок наголосив, що також сьогодні під час наради звернувся до голови Верховної Ради України Володимира Рибака з приводу того, щоб регламентний комітет розглянув питання “щодо образливих вигуків в мою особисту адресу, а також об’єднання “Свобода”. Це є абсолютно неприпустимим, що нас, українських патріотів, українських націоналістів представники влади собі дозволяють обзивати такими негідними, нікчемними висловами (йдеться про вигуки на адресу Свободи” фашисти та неофашисти — УНІАН)”, - зазначив О.Тягнибок.

Він вважає, що сьогоднішній виступ лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова в парламенті російською мовою це - “запланована провокація”.

Він зазначив, що народний депутат має право “говорити з виборцями тою мовою, якою зручно”, але “якщо ви стали народним депутатом, якщо ви хочете бути державними чиновниками послуговуйтеся мовою як це передбачено законодавством України”.

О.Тягнибок наголосив, що “Свобода” буде “вишукувати будь-які методи, щоб в українському парламенті панувало виключно українське законодавство і говорили державною українською мовою”.