У МЗС розповіли, в якому форматі Україна хоче працювати з Митним союзом

13:31, 20 березня 2013
Політика
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Україна обговорює різні формати співпраці з Митним союзом.

У МЗС кажуть, що Азаров розповів про бажаний варіант

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.

“Справді обговорюються різні формати такої співпраці. Це і запропонований Україною формат «3+1», а також інші, у тому числі й формат, про який вчора сказав прем’єр-міністр України”, - сказав Є.Перебійніс.

При цьому він зауважив, що прем’єр-міністр Микола Азаров не говорив про формат співпраці України з Митним союзом як спостерігача як про доконаний факт, натомість говорив про те, що Україна хотіла б досягти саме такого формату.

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“Переговори тривають. Поки що ми не можемо говорити про досягнення якихось остаточних домовленостей, але ми сподіваємося, що такі домовленості найближчим часом будуть досягнуті”, - додав Є.Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня М.Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача. "Зараз ми ведемо переговори про такий формат співпраці, за якого Україна стане спостерігачем при Митному союзі", - сказав М.Азаров. Голова уряду пояснив, що такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь в ухваленні рішень з правом дорадчого голосу.

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