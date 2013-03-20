У МЗС розповіли, в якому форматі Україна хоче працювати з Митним союзом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.

“Справді обговорюються різні формати такої співпраці. Це і запропонований Україною формат «3+1», а також інші, у тому числі й формат, про який вчора сказав прем’єр-міністр України”, - сказав Є.Перебійніс.

При цьому він зауважив, що прем’єр-міністр Микола Азаров не говорив про формат співпраці України з Митним союзом як спостерігача як про доконаний факт, натомість говорив про те, що Україна хотіла б досягти саме такого формату.

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“Переговори тривають. Поки що ми не можемо говорити про досягнення якихось остаточних домовленостей, але ми сподіваємося, що такі домовленості найближчим часом будуть досягнуті”, - додав Є.Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня М.Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача. "Зараз ми ведемо переговори про такий формат співпраці, за якого Україна стане спостерігачем при Митному союзі", - сказав М.Азаров. Голова уряду пояснив, що такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь в ухваленні рішень з правом дорадчого голосу.