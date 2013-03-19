Азаров: Україна не претендує на пільги у Митному союзі

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

"Домовилися ще про дуже важливий принцип, що ми не претендуємо на будь-які преференції, але давайте діяти так, щоб не було дискримінаційних заходів щодо України. Ось такий статус повинен бути, що ми, оскільки не є членами МС, ні на які пов'язані з цим пільги і преференції не орієнтовані, але домовляємося про те, щоб і дискримінаційні заходи у взаємній торгівлі між нашими країнами не реалізовувалися", - сказав М.Азаров.

Він ще раз зазначив, що з Російською Федерацією товарообіг значно більший, ніж з Європейським Союзом і тому МС є для України важливим ринком.