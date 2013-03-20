Єфремов заявляє, що сьогодні вперше почув про Васильків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів стосовно судового рішення відносно виборів у Василькові.

“Не маю поняття. Я сьогодні вперше в залі почув про це місто і вперше почув, що там є якесь судове рішення”, - сказав О.Єфремов.

За його словами, якщо вже має місце такий факт, то потрібно його обговорювати з керівниками фракцій та ухвалювати спільне рішення. “А сьогодні так: прийшли одні. В когось іншого у фракції щось не склалося: ой, вибачте, я змінив точку зору”, - сказав О.Єфремов.

На його переконання, завтра Партія регіонів проголосує за призначення позачергових виборів міського голови Василькова.

Також на запитання журналістів він уточнив, що його фракція визначиться з датою проведення київських виборів лише після отримання рішення Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня Верховна Рада, не змогла прийняти жодного рішення щодо призначення позачергових місцевих виборів, зокрема, виборів міського голови Василькова Київської області.

Народний депутат від Партії регіонів Ярослав Москаленко заявив, що «суд рекомендував ВР утриматись від голосування по виборам мера Василькова». За його словами, призначати ці позачергові вибори при наявності відповідного судового провадження не можна, оскільки результати такого волевиявлення можна оскаржити у будь-який момент. Я.Москаленко повідомив, що Васильківський міськрайонний суд Київської області задовольнив позов громадянина Сєргеєва, визнавши дії в.о. міського голови Тетяни Гладкої щодо підписання та подання до Верховної Ради клопотання № 416 про призначення позачергових виборів протиправними.