У ПР пояснили, чому не прийшли на засідання комітету з євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу, О.Єфремов зазначив, що ПР інформувала про це своїх колег, в тому числі і керівника комітету.

“Для нього це не було несподіванкою. Він чомусь вважав за необхідне влаштувати шоу і запросити пресу, хоча заздалегідь знав, що представників Партії регіонів не буде на цьому комітеті, тому що більша частина знаходиться у відрядженнях по лінії Євросоюзу”, - сказав О.Єфремов.

Він також повідомив, що відповідне засідання буде проведене у п’ятницю.

Також О.Єфремов відзначив, що сьогодні планується розгляд законопроектів щодо євроінтеграції.

“Та частина законопроектів, яка вже розглянута у комітеті, вони є в залі, і взагалі у нас є норма регламенту: якщо комітет протягом 30 днів не розглянув той чи інший законопроект, то депутати мають право, оминаючи комітет, розглядати їх у сесійній залі”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 березня, народний депутат від УДАРу, перший заступник голови комітету Ірина Геращенко заявила, що представники Партії регіонів саботують засідання Комітету ВР з євро інтеграції. Вона повідомила, що на засідання Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, під час якого мали розглядатися євроінтеграційні законопроекти, не прийшов жоден представник фракції Партії регіонів.