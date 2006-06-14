Ющенко триматиме кулаки за футболістів на роботі

Президент України побажав хорошої гри національній збірній з футболу в сьогоднішньому дебютному матчі на Чемпіонаті світу.

Про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, сьогодні вранці Президент мав телефонну розмову з керівництвом національної збірної, в ході якої цікавився настроєм членів команди, умовами їх проживання, а також фізичною формою. Крім того, Президент від імені мільйонів українських уболівальників і держави побажав їм хорошої гри, зазначивши при цьому, що Україна пишається нашою збірною.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, Президент України сьогодні дивитиметься пряму трансляцію матчу на роботі. «Він сьогодні разом зі усіма українцями переживатиме за наших хлопців і триматиме за них кулаки», - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні в Лейпцигу на Чемпіонаті світу з футболу національна збірна України гратиме зі збірною Іспанії.

З нагоди цієї події по всій Україні будуть підняті національні прапори.