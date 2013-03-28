Завтра Янукович збере засідання РНБО

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, на засіданні будуть розглянуті наступні питання:

- про фінансово-економічний стан та невідкладні заходи щодо стабілізації діяльності і розвитку підприємств державного концерну «Укроборонпром»;

- про організацію взаємодії Збройних сил України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій при протидії загрозам і ліквідації надзвичайних ситуацій;

- про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 25 травня 2012 року «Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами», введеного в дію указом Президента України від 30 серпня 2012 року № 526.

Під час розгляду зазначених питань планується прийняти рішення:

про вдосконалення системи державного управління оборонно-промисловим комплексом та заходи щодо забезпечення національних інтересів України під час здійснення військово-технічного співробітництва з іноземними країнами;

про завершення реформування системи реагування на надзвичайні ситуації та подолання їхніх наслідків;

про подальше вдосконалення системи забезпечення громадян України якісними і доступними ліками.