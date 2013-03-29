У «Батьківщині» чекають провокацій під час сьогоднішньої акції у Тернополі

Голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина», народний депутат Василь Деревляний спростовує інформацію про надання людям коштів за участь у сьогоднішній акції опозиції «Вставай, Україно!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора у прямому ефірі на Тернопільському обласному державному телебаченні.

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«Місцеві, та й не тільки, інтернет-ЗМІ уже встигли поширити інформацію, начебто, опозиційні партії скуповують студентів, щоб ті на акції були прапороносцями. Я категорично заявляю: партія «Батьківщина» ніколи нікого не купувала. У нас достатньо своїх членів партії, які можуть гордо нести прапор «Батьківщини», виходячи зі своїх переконань, а не за гроші. Але я знаю іншу інформацію: влада зараз купує десяток студентів, робить для них наші опозиційні прапори, і завтра вони у супроводі «потрібних журналістів» виголошуватимуть відповідні провокаційні заяви. Ще раз хочу наголосити: ці люди не мають ніякого відношення до нашої партії», – заявив В.Деревляний.

Він також зауважив, що 27 березня облдержадміністрація звернулась до суду з метою заборонити проведення в Тернополі акції «Вставай, Україно!».

«В результаті декількагодинного обговорення Тернопільський адміністративний суд не заборонив проведення акції, а виніс заборону проводити протестні заходи біля будівель держустанов. Фактично, суд заборонив те, чого опозиціонери й не планували. Завтра до Тернополя планують приїхати усі лідери опозиції. І якби влада не намагалася переконати громадськість - начебто, серед наших лідерів нема єдності, а також, що, нібито, акцію «Вставай, Україно!» заборонили – я вкотре повторюю: акція відбудеться», – підкреслив В.Деревляний.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня ВО «Свобода» звинуватила Тернопільську облдержадміністрацію в намірі заборонити проведення в Тернополі акцію «Вставай, Україно!». Водночас в ТОДА пояснили, що заборонити хочуть не проведення пішої ходи чи мітингу, а можливе блокування державних установ.

Суд задовольнив позов частково, заборонивши учасникам акції протесту «Вставай, Україно!» блокувати приміщення Тернопільської ОДА, а також управлінь СБУ, міліції та обласної прокуратури.

Всеукраїнська акція протесту "Вставай, Україно!" відбудеться в Тернополі сьогодні. За даними організаторів, в акції візьмуть участь лідери трьох парламентських опозиційних фракцій Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко.

Захід розпочнеться о 16.00 пішим маршем від символічної могили вояків УПА, що на проспекті Степана Бандери. О 17.00 на площі біля пам'ятника С.Бандері навпроти облдержадміністрації відбудеться віче.