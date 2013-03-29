Перший віце-прем'єр РФ: Україна не може претендувати на половинчастий статус в МС

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Днями ми отримали лист від України про формат її участі у Митному союзі. Але членство не може бути половинчастим, воно повинно бути повним", - сказав він, виступаючи на конференції, присвяченій питанням інтеграції Киргизії в Єдиний економічний простір.

Росія пропонує Україні вступити в МС. Результатом такої співпраці, зокрема, може стати зниження ціни на газ для України. Київ заявляє, що планує поступово приєднуватися до деяких правил ТЗ, однак на сьогодні питання про вступ країни в це об'єднання не стоїть. Раніше президент України Віктор Янукович заявляв, що Україні цікава економічна інтеграція з Митним союзом, і Київ продовжує шукати модель співпраці з цим об'єднанням. Він також допускав можливість співпраці України з Митним союзом у статусі спостерігача.

Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що участь України в Митному союзі в форматі "3 +1" неможлива. При цьому він допускає, що Україна може співпрацювати з Митним союзом у статусі спостерігача.