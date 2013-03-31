Адвокат вважає, що Луценка швидше помилує Янукович, ніж звільнить суд
Адвокат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Олексій Баганець не розраховує, що його підзахисного у вівторок, 2 квітня, може бути звільнено з-під варти за рішенням суду касаційної інстанції.
Це може зробити президент України за власним бажанням.
Про це він заявив УНІАН, коментуючи ймовірність звільнення Ю.Луценка.
«Я, відверто кажучи, зовсім не розраховую на те, що вищий спецсуд з розгляду цивільних та кримінальних справ звільнить Луценка. Я вважаю, що більш вірогідним може бути процедура помилування, яку може запровадити своїм указом президент, оскільки цей варіант однозначно неврегульований законом, тобто глава держави може помилувати як на прохання засудженого, так і на свій власний розсуд», - сказав О.Баганець.
У свою чергу такої ж думки дотримується й інший адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін.
«Для того, щоб це (звільнення) відбулося, суд повинен бути судом, який керується і діє, використовуючи виключно закони, а не вказівки будь-кого з високопосадовців», - зауважив захисник.