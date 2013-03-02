Адвокат: Янукович може помилувати Луценка і без його прохання

Про це у коментарі УНІАН сказав адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін.

"Процедура помилування встановлюється указом Президента. Глава держави може змінювати цю процедуру, або відміняти її", - зазначив І.Фомін.

За словами адвоката, процедура помилування передбачає обов'язкове звернення засудженого до Президента з проханням про помилування.

"Президент має право цю процедуру змінити так, як він цього забажає - це його конституційне право", - сказав І.Фомін.

"Якщо Президент вважає, що ті чи інші особи, по яких пройдена уся процедура розгляду в судах, підлягають помилуванню, він може помилувати", - додав адвокат Ю.Луценка.

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Як повідомляв УНІАН, В.Янукович на підсумковій прес-конференції пообіцяв розглянути питання про помилування Ю.Луценка, якщо Вищий спецсуд не відпустить екс-міністра після розгляду касації.

“Якщо він (суд - УНІАН) його не звільнить, я розглядатиму питання про його помилування. Тоді настане моя черга... Потрібно дочекатися рішення касаційного суду”, - сказав він.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був засуджений до 4 років позбавлення волі за розтрату державних коштів в особливо великих розмірах і до 2 років обмеження волі за службову недбалість на посаді міністра внутрішніх справ.

З серпня 2012 року Ю.Луценко відбуває покарання у Менській виправній колонії в Чернігівській області.

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15 лютого екс-міністр внутрішніх справ Ю.Луценко заявив, що не проситиме Президента України В.Януковича про помилування.

«Відмова просити помилування у В.Януковича - це моя форма опору злу. Так я розумію свій обов’язок перед країною і однодумцями», - наголосив Ю.Луценко.