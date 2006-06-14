Кримський спікер радить Москалю утриматися від шоу

Голова Верховної ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО порекомендував Постійному представнику Президента України в Криму Геннадію МОСКАЛЮ перестати розжарювати обстановку і відмовитися від зайнятої деструктивної позиції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, коментуючи журналістам заяву Г.МОСКАЛЯ про звернення до суду з позовом до кримського парламенту, А.ГРИЦЕНКО сказав: «Те, що МОСКАЛЬ обрав форму спілкування з Верховною Радою Криму через судові інстанції і прес-конференції, думаю, йому не личить, у нього абсолютно інша функція. Хотів би вкотре порекомендувати Геннадію Геннадійовичу не займати деструктивну позицію в Криму, не розжарювати пристрасті і не організовувати шоу і заходи для своєї популяризації. Ціну його професіоналізму ми знаємо».

Кримський спікер також підкреслив, що «кожен громадянин України має право захищати свою честь і гідність, якщо він вважає, що такі факти є».

Як повідомляв УНІАН, 6 червня депутати Верховної Ради АРК прийняли заяву, в якій ішлося, що вони «вважають неприпустимим перебування Г.МОСКАЛЯ на посаді Постійного представника Президента України в автономії. Ряд депутатів заявив, що Г.МОСКАЛЬ винен у загостренні ситуації в автономії, оскільки дезінформує Президента про підготовку до українсько-американських навчань.

Г.МОСКАЛЬ вважає, що звільнити його з посади прагнуть депутати з кримінальним минулим.

У свою чергу глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК назвав «істеричною» реакцію депутатів Верховної Ради АРК на діяльність Г.МОСКАЛЯ. Як підкреслив О.РИБАЧУК, «ні пан МОСКАЛЬ, ні центральна влада цього не допустять», щоб гору в Криму взяв криміналітет, деякі представники якого за результатами виборів отримали мандати в парламенті АРК.

13 червня Г.МОСКАЛЬ заявив, що подав позов в один з районних судів Сімферополя, вимагаючи від Верховної Ради АРК виключити із заяви прохання до Президента України про його звільнення.

Г.МОСКАЛЬ висловив обурення, що депутати парламенту Криму вимагають звільнити його з посади, мотивуючи це тим, що він нібито дезінформував Президента про ситуацію з підготовкою навчань «Сі Бриз-2006» і винен у загостренні ситуації в автономії. За словами представника Президента в Криму, про те, що саме він повідомляв главі держави Віктору ЮЩЕНКУ, відомо лише йому і Президенту.