Суд наказав Першому національному спростувати вигадки з «Пекельного пекла»

Шевченківський районний суд міста Києва сьогодні, 2 квітня, своєю ухвалою зобов’язав Перший національний телеканал і компанію продакшн-студію “V-TV” спростувати недостовірну інформацію про “дніпропетровського терориста” Дмитра Реву, оприлюднену в фільмі “Пекельне пекло”.

Як повідомила кореспонденту УНІАН адвокат Оксана Томчук, суд у повному обсязі задовольнив позов Д.Реви до УТ-1 та “V-TV” про захист честі та гідності.

“Суд зобов’язав спростувати подану в фільмі “Пекельне пекло” інформацію по пунктам. Зокрема що Д.Рева терорист та бомбіст. Про те, що Д.Рева причетний до терактів у фільмі “Пекельне пекло” стверджувалося як доведений факт. І це відбувалося навіть до початку судового процесу над підозрюваними у скоєнні терактів у Дніпропетровську”, - наголосила О.Томчук.

За її словами, Перший національний згідно з ухвалою Шевченківського суду має надати Д. Реві ефірний час у прайм-тайм для спростування протягом тижня після набуття ухвалою суду законної сили.

О.Томчук зазначила, що сьогоднішнє рішення суду є рішенням першої судової інстанції. Сторони позову Д.Реви мають право на апеляцію протягом 10 днів.

“Я думаю, що відповідачі у цій справі подадуть апеляцію на сьогоднішнє рішення Шевченківського суду”, - сказала О.Томчук.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За підозрою у скоєнні терактів було затримано Віктора Сукачова, Віталія Федоряка, Льва Просвірніна і Дмитра Реву.

Всі четверо також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

27 листопада Індустріальний районний суд Дніпропетровська розпочав розгляд по суті справи «дніпропетровських терористів».

18-20 жовтня 2012 року в ефірі Першого національного було продемонстровано фільм “Пекельне пекло”, у якому розповідалося про терористичні акти у Дніпропетровську.

22 жовтня 2012 р. обвинувачений у скоєнні терористичних актів у Дніпропетровську Дмитро Рева подав до Шевченківського суду позов до НТКУ і компанії-виробника фільму «Пекельне пекло» про захист честі і гідності та спростування інформації, яку містить зазначений фільм.

Адвокати Д.Реви заявили, що інформація про підзахисного, яка міститься у фільмі “Пекельне пекло”, не відповідає дійсності. Д.Рева не готував жодних листів до інших обвинувачених, як про це йдеться у стрічці, не вів жодної переписки, а також не має жодних зв’язків з опозиційними політиками, як це було продемонстровано у фільмі. Також зазначалося, що деякі матеріали фільму були лише у розпорядженні слідства, а тому могли бути опубліковані лише за його безпосередньої згоди.

11 лютого позов до Шевченківського районного суду Києва на НТКУ за демонстрацію фільму “Пекельне пекло” через адвоката подав ще один із підсудних у справі терактів у Дніпропетровську - Лев Просвірнін.