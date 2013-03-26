Один із «дніпропетровських терористів» визнав свою провину

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час слухань справи в Індустріальному районному суді Дніпропетровська.

Водночас В.Федоряк зазначив, що не несе відповідальності за вибух саморобного вибухового пристрою 16 листопада 2011 року в урні для сміття біля центрального універмагу в Дніпропетровську, в результаті якого загинув молодий дніпропетровський підприємець.

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За словами обвинуваченого, за 20 хвилин до закладення вибухівки в урну він дізнався від свого спільника Віктора Сукачова, що той додав до вибухівки вражаючі елементи.

“Я вирішив не встановлювати вибуховий пристрій, але вплинути на Сукачова не зміг”, - сказав В.Федоряк.

Він заявив, що пішов на скоєння терактів разом з В.Сукачовим, аби привернути увагу громадськості, в тому числі і міжнародної, до катастрофічної економічної ситуації в Україні.

Обвинувачений зазначив, що він не задоволений високою ціною на газ для населення та комунальних підприємств, Пенсійною реформою та зростаючим безробіттям в Україні.

Він підкреслив, що при цьому не керувався корисливими мотивами.

В.Федоряк під час судового допиту акцентував особливу увагу, що ніхто з його родичів не знав про його злочинну діяльність і не брав у ній участь.

Він підтвердив, що практично формально спілкується зі своїм братом, який працює в прокуратурі Дніпропетровської області, востаннє він бачився з братом на похоронах їхнього батька 12 березня 2012 року.

Він також повідомив, що 22 березня йому було надано побачення з сестрою, яка живе у Росії і працює у Федеральній службі виконання покарань.

Обвинувачений також уточнив, що мало спілкується з сестрою.

В.Федоряк сказав, що перша ідея “грабувати банки” виникла у В.Сукачова наприкінці 2010 року. Згодом виникла інша ідея - влаштувати вибухи в супермаркетах для вимагання грошей у їх власників.

Перший саморобний вибуховий пристрій В.Федоряк та В.Сукачов виготовили у квітні 2011 року і випробували його на березні Дніпра в Дніпропетровську.

В.Федоряк зазначив, що В.Сукачов, якого він знає з 2000 року, був для нього авторитетом, він багато в чому слухався його.

В.Федоряк заявив, що ще з одним обвинуваченим у скоєнні терактів Левом Просвірніним він спілкувався “шапочно”, з обвинуваченим Дмитром Ревою вперше зустрівся у СІЗО СБУ.

Програміст за професією В.Федоряк на суді підкреслив, що саме він запропонував В.Сукачову напряму звернутися до держави через спілкування з СБУ за допомогою СМС-повідомлень.

В.Федоряк зізнався, що весь час, починаючи з 2011 року, коли вперше було скоєно теракт, він очікував “групу захвату”, однак “нас два роки правоохоронні органи ігнорували”.

Він також зізнався, що вони самі виготовляли вибухові пристрої із аміачної селітри у нього вдома та на дачі у В.Сукачова.

За його словами, спочатку спільники планували виготовляти вибухівку “напалм”.

Також сьогодні під час судового допиту В.Федоряк висловив припущення, що В.Сукачова хтось консультував для виготовлення вибухівки.

Водночас державний обвинувач на судовому процесі над «дніпропетровськими терористами» Олександр Гладкий заявив сьогодні журналістам, що в матеріалах кримінальної справи немає жодної інформації про консультації третіх осіб при виготовленні вибухівки обвинуваченими.

Під час судового допиту В.Федоряк давав свідчення тихим голосом і часом незрозуміло, через що суддя Вікторія Гнатенко, а також сторона обвинувачення робили йому зауваження і просили повторити деякі фрази.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані В.Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Дмитро Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

27 листопада 2012 р. Індустріальний районний суд Дніпропетровська почав розгляд по суті справи «дніпропетровських терористів».