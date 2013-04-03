Яценюк: Опозиція не має відношення до снігового «обстрілу» жінок під ВР

Опозиція не має жодного стосунку до інциденту під час учорашньої акції біля Верховної Ради, внаслідок якого постраждали жінки-народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк сказав, відповідаючи на питання журналістів щодо відповідного інциденту.

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“Ми не маємо відношення до цього інциденту, а по-людські мені просто прикро, коли на жінок піднімають руку. Я думаю, що цих людей треба знайти і покарати за це”, - сказав він.

Водночас А.Яценюк зазначив, що жодного разу під час акції опозиції ще не було подібних інцидентів.

“Я сьогодні сказав Рибаку: ваш міністр внутрішніх справ, ваші спецслужби, є фотокартки — знайдіть негайно цих людей (які кидали у депутатів шматками криги та камінням — УНІАН)”, - сказав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у Києві міліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів Ірину Горіну.

За даними Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 2 квітня о 21.20 до київської міліції звернулася І.Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду. Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.