Яценюк: Опозиція не має відношення до снігового «обстрілу» жінок під ВР
Опозиція не має жодного стосунку до інциденту під час акції біля ВР.
Опозиція не має жодного стосунку до інциденту під час учорашньої акції біля Верховної Ради, внаслідок якого постраждали жінки-народні депутати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк сказав, відповідаючи на питання журналістів щодо відповідного інциденту.
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“Ми не маємо відношення до цього інциденту, а по-людські мені просто прикро, коли на жінок піднімають руку. Я думаю, що цих людей треба знайти і покарати за це”, - сказав він.
Водночас А.Яценюк зазначив, що жодного разу під час акції опозиції ще не було подібних інцидентів.
“Я сьогодні сказав Рибаку: ваш міністр внутрішніх справ, ваші спецслужби, є фотокартки — знайдіть негайно цих людей (які кидали у депутатів шматками криги та камінням — УНІАН)”, - сказав А.Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, у Києві міліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів Ірину Горіну.
За даними Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 2 квітня о 21.20 до київської міліції звернулася І.Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту.
Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду. Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.