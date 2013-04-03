Шуфрич вирішив, що «опозиційні царьки» мають знати, хто кидався сніжками

Народний депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич вимагає, щоб лідери трьох опозиційних фракцій Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок відповіли за вчорашній напад учасників опозиційної акції на жінок-народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Шуфрич сказав сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді.

Н.Шуфрич нагадав, що напередодні народні депутати Ірина Горіна, Юлія Льовочкіна, Ірина Бережна та радник Президента Марина Ставнійчук, залишаючи будівлю Верховної Ради, біля якої проходила акції опозиції, “стали суб’єктами нападу поки що невідомих осіб”.

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За його словами, І.Горіна отримала струс мозку і зараз консультується з лікарями.

“Я сподіваюся, що для наших «трьох царевичів» зараз є питанням честі з’ясувати, хто з тих, кого вони запросили чи прикупили на мітинг, дозволив собі такі дії стосовно жінок”, - сказав Н.Шуфрич, додавши, що у жінок кидали каміння і шматки криги.

“Було б по-чоловічому, щоб наші «три царевичі» - «Олег Львівський», «Арсеній Буковинський», «Віталік Столичний» - знайшли тих, кого вони привели під стіни Верховної Ради, і самі дали оцінку тому, що відбулося”, - заявив Н.Шуфрич.

Водночас, за словами народного депутата від ПР Олени Бондаренко, учорашній інцидент – не єдиний на акціях опозиції. Вона також висловила переконання, що потрібно законодавчо заборонити застосування учасниками акцій будь-яких маскувальних засобів.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулась організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці та Київради.

Сьогодні, 3 квітня, Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві повідомив, що міліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів І.Горіну.

За даними ВЗГ, 2 квітня о 21.20 до міліції звернулася І.Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду. Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Сьогодні лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція не має жодного стосунку до інциденту під учорашньої акції біля Верховної Ради, внаслідок якого постраждали жінки-народні депутати.

“Ми не маємо відношення до цього інциденту, а по-людські мені просто прикро, коли на жінок піднімають руку. Я думаю, що цих людей треба знайти і покарати за це”, - сказав він.

Водночас А.Яценюк зазначив, що жодного разу під час акцій опозиції ще не було подібних інцидентів.