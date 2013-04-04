У Донецьку невідомі зірвали семінар з послом США - міліція порушень не побачила

Як передає кореспондент УНІАН, біля полудня в «Ізоляцію» приїхала делегація Посольства США на чолі з Дж.Теффтом. Посол виступив перед учасниками семінару з вітальним словом, відповів на запитання, після чого поїхав.

Весь цей час біля входу до будівлі фонду перебували декілька десятків протестувальників. Вони тримали в руках плакати «Теффт, геть руки від Донбасу», «Ні сирійській революції в Україні!», «Ні «арабській весні» в Донецьку», «Зупинимо «арабську весну» та ін. Протестувальники вигукували образливі слова на адресу американської делегації, а також скандували «Янки, гоу хоум!».

Так, один із учасників акції, звертаючись до мітингувальників, заявив, що «американська шелупонь намагається привнести розбрат у наші лави, навчає жовторотих блогерів, які готуватимуть грунт для організації масових заворушень».

«Ми повинні затаврувати ганьбою цю молодь, яка не окріпла, яка, можливо, за довгим доларом пішла, а, можливо, у зв'язку зі своєю недорозвиненістю. Ми говоримо: у нас у донецькій республіці не пройдуть ці штучки, які пройшли у них в Лівії, які зараз проходять у Сирії. Ганьба американським проституткам!», - вигукнув учасник акції.

Акція тривала ще близько двох годин, після чого частина агресивно налаштованих мітингувальників усе ж таки прорвалася всередину приміщення.

Як розповів кореспонденту УНІАН учасник семінару, представник Донецької обласної організації «Комітет виборців України» Олег Гришин, близько десятка протестувальників міцної статури почали стукати у вікна, кричати, смикати двері, а потім увірвалися до приміщення. «Вони почали знімати учасників на відео- та фотокамери, вигукували образи, вимагаючи припинити проведення семінару», - сказав О.Гришин.

За його словами, охорона фонду, не маючи можливості протистояти тим, хто ввірвався, попросила учасників семінару завершити захід «щоб не ускладнювати ситуацію».

О.Гришин також акцентував, що співробітники міліції, які були присутні на акції, нічого не зробили, аби припинити дії мітингувальників.

«Міліція стояла поруч і дивилася. Я особисто не чув, щоб співробітники міліції примушували протестувальників залишити територію» - зазначив О.Гришин. Він додав, що в однієї з учасниць семінару в результаті інциденту стало погано із серцем.

Невдовзі після інциденту прес-служба Донецького міськуправління міліції поширила повідомлення про те, що під час акції протесту біля фонду «Ізоляція» порушень громадського порядку допущено не було.

У повідомленні міліції зазначається, що акцію під гаслом «Ні кольоровим революціям у Донбасі!» проводили активісти організації «Союз шахтарів Донбасу».

«Співробітники міліції забезпечували охорону громадського порядку під час проведення заходу. Порушень громадського порядку допущено не було», - заявили в міліції.