Луценко вийшов на телефонний зв'язок із мітингом

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, один із лідерів опозиції Арсеній Яценюк зателефонував Ю.Луценку, щоб він міг звернутися до мітингувальників.

“Хочу сказати, що найбільше для людини важить свобода. Але важливо відчувати, що на цій свободі ти не один... Я щиро радий, що нарешті я буду серед тих, хто так само, як і я, мріє про Україну демократичну, вільну і європейську”, - сказав Ю.Луценко по телефону.

На даний час мітинг опозиції продовжується і люди продовжують підходити до парку Шевченка.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шістьох засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін у колонії.

На даний час Ю.Луценко вже вийшов із Менської колонії.