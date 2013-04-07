Міліція побачила, що опозиція «підняла» лише три тисячі киян

18:40, 07 квітня 2013
Політика
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Масові заходи біля пам’ятника Т.Шевченку у Києві, організовані представниками різних політичних сил та громадських організацій, пройшли без порушень громадського порядку.

Міліція нарахувала 3 тисячі людей

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві.
Наразі заходи закінчились. Столичні правоохоронці не зафіксували жодних порушень громадського порядку, зазначили в главку.

За даними правоохоронців, участь у них взяли понад 3 тисячі осіб.

Водночас, прес-служба ВО «Свобода» повідомила про 20 тисяч учасників акції протесту у рамках Всеукраїнської кампанії «Вставай, Україно».

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