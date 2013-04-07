Міліція побачила, що опозиція «підняла» лише три тисячі киян
18:40, 07 квітня 2013Політика
1391 0
Масові заходи біля пам’ятника Т.Шевченку у Києві, організовані представниками різних політичних сил та громадських організацій, пройшли без порушень громадського порядку.
Міліція нарахувала 3 тисячі людей
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві.
Наразі заходи закінчились. Столичні правоохоронці не зафіксували жодних порушень громадського порядку, зазначили в главку.
За даними правоохоронців, участь у них взяли понад 3 тисячі осіб.
Водночас, прес-служба ВО «Свобода» повідомила про 20 тисяч учасників акції протесту у рамках Всеукраїнської кампанії «Вставай, Україно».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter