Луценко хоче скласти план порятунку України

Про це він заявив у прямому ефірі телеканалу ТВі.

"Я не збираюся створювати нову партію. Так, дійсно, проект "Народна самооборона" закінчився - він влився до об’єднаної опозиції "Батьківщина". Партій дуже багато і тих трьох опозиційних - достатньо", - сказав Ю.Луценко.

За його словами, сьогодні Україна потребує не нових партій, а нового руху, який штовхатиме опозицію до перемоги. "Ми здатні знову повторити феномен "2004" (мається на увазі Помаранчева революція - УНІАН)... В Україні не вистачає стратегії, в Україні - багато тактики. Ми потребуємо об’єднання думок. Опозиції не вистачає єднання з людьми. Я мушу, принаймні, спробувати і запропонувати людям об’єднатися не під окремим кандидатом, а об’єднатися під ідеєю", - сказав Ю.Луценко.