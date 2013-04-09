Лутковська не проситиме Януковича помилувати Тимошенко

Про це Омбудсман сказала виданню "КоммерсантЪ Украина" (№60 (1763) від 9 квітня 2013 р.).

"У справі Юрія Луценка ми дочекалися моменту, коли всі національні засоби захисту були вичерпані, і лише після цього Уповноважений з прав людини ухвалив рішення звернутися до Президента про помилування, — пояснила В.Лутковська.

«Ситуація з Юлією Тимошенко трохи інша: у неї ще дві справи, які розглядаються в судах, відповідно, ще не всі національні засоби захисту вичерпано, і говорити про процедуру помилування передчасно», - сказала Омбудсман.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, зокрема - колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка і колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові.

У даний час суди розглядають ще дві кримінальні справи стосовно Ю.Тимошенко: про переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України і про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.