Ключковський заперечує, що «Наша Україна» веде переговори з Регіонами

«Наша Україна» не веде переговорів із Партією регіонів і тому немає жодних погоджених позицій щодо коаліційної угоди з «регіоналами», заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради член фракції «Наша Україна» Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, так він відповів на запитання народного депутата Миколи ТОМЕНКА (фракція БЮТ) про те, що у кулуарах парламенту ширяться чутки, що вже погоджено програму діяльності коаліції між «Нашою Україною» та Партією регіонів.

За словами М.ТОМЕНКА, згідно із цими чутками, на вимогу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, «розділ про політичну реформу (у коаліційній угоді) буде називатися «Не зрадь Майдан», а на вимогу АХМЕТОВА (народного депутата від фракції Партії регіонів Рината АХМЕТОВА) розділ про боротьбу з корупцією буде називатися «Бандитам – тюрми».