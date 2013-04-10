Адвокати судитимуться з кривдниками Луценка, якщо ЄСПЛ скасує вироки

Захист Юрія Луценка має намір оскаржити обидва винесених екс-голові МВС України вироки в Європейському суді з прав людини, незважаючи на його помилування, заявив у середу адвокат Луценка Олексій Баганець.

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Вищий спеціалізований суд України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ підтвердив законність винесених колишньому міністру внутрішніх справ вироків, повідомляє РІА Новости.

"Те, що пишуть судді суду касаційної інстанції (ВССУ) у першому і другому визначенні за вироками Луценка про те, що вони не знайшли підтвердження фактів порушення права екс-міністра на справедливий суд, я вам стовідсотково кажу, що Європейський суд з прав людини ці порушення знайде", - сказав адвокат журналістам.

Баганець додав, що в разі скасування вироків Європейським судом з прав людини захист буде домагатися притягнення до кримінальної відповідальності причетних до засудження Луценка.

У лютому 2012 року Луценко був засуджений на чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах, за півроку до цього його засудили до двох років обмеження волі за службову недбалість під час перебування головою МВС. Згідно з українським законодавством, перший вирок Луценку як більш суворий поглинув другий.

У минулу неділю президент України підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі Луценко, в той же день він вийшов на свободу. Прохання про помилування президенту подала український омбудсмен Валерія Лутковська.