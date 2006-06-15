Кушнарьов стверджує, що переговори з ”Нашою Україною” таки ведуться

Партія регіонів веде офіційні переговори з “Нашою Україною” і до вівторка коаліція буде створена. Про це заявив журналістам один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов.

Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив, що у переговорах беруть участь представники найвищого рівня. На даному етапі сторони обмінялися базовими документами і обговорили концептуальні підходи створення коаліції.

«Я сподіваюсь, що ці переговори продовжаться. Я залишаюсь оптимістом, я просто не бачу іншого виходу. Якщо помаранчева коаліція не створилась, то ми беремо на себе відповідальність разом за долю України, або ідемо на нові вибори», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

При цьому Є.КУШНАРЬОВ підкреслив, що Партію регіонів не лякають нові вибори, але, навряд чи, це оптимальний варіант, оскільки вибори - це великі матеріальні затрати, і, на його думку, суттєво не змінять розташування сил в парламенті. «А ризик дуже великий», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Відповідаючи на запитання, який формат коаліції можливий – виключно з двох сил, чи можуть приєднатись ще якісь, Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що Партія регіонів не обмежує формат переговорів, і кожен має право вести переговори з будь-якою політичною силою. Він підкреслив, що Партія регіонів не обмежує в цьому питанні «Нашу Україну». «Всі народні депутати, які стоять на позиції здорового глузду і відповідальності, можуть брати участь в коаліції», - заявив Є.КУШНАРЬОВ.

Він також висловив сподівання, що буде досягнуто компромісу по ряду питань, зокрема щодо НАТО, стосунків з Росією, ЄС, мови тощо. «Якщо ми відповідальні люди і якщо ми люди, які ставлять, перш за все, інтереси країни в цілому, а не окремої її частини, ми повинні знайти цю формулу. Якщо в Україні половина думає так, а половина - протилежний бік, не можна позицію однієї частини нав’язувати іншій, незалежно – ми, чи вони», - сказав Є.КУШНАРЬОВА, додавши, що потрібно шукати формулу, яка б будувалась «не на або-або, а на формулі і-і».

Щодо кадрових питань Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що це - найпростіше. Він висловив думку, що прем’єр-міністром має бути представник від Партії регіонів. «По двом основним принципам. По-перше, ми переможці, - значить це наше право. А, по-друге, у нас самий сильний прем’єр за всю її історію, це - Віктор ЯНУКОВИЧ».

Разом з тим Є.КУШНАРЬОВ не виключає можливості компромісу. «Ми, в принципі, налаштовані на компроміс, але компроміс з’являється тоді, коли є сформульована зустрічна пропозиція. Поки їх немає - немає сенсу говорити про компроміс», - заявив Є.КУШНАРЬОВ.

Як повідомляє “Українська правда”, Є.КУШНАРЬОВ повідомив, що в переговорах у середу ввечері з боку ПР брали участь Раїса БОГАТИРЬОВА, Микола АЗАРОВ, від “Нашої України” – Роман БЕЗСМЕРТНИЙ і Юрій ЄХАНУРОВ.

"Ми прийшли до розуміння того, що треба усунути на другий план взаємні претензії і сформулювати те, що нас об’єднує", - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Він також сказав, що між Партією регіонів та "Нашою Україною давно сформовано протокол розбіжностей. "До протоколу входять чотири питання – співробітництво з НАТО, участь в ЄЕП, статус російської мови та федералізм", - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

За його словами, Партія регіонів та "Наша Україна" визначили позиції, які не викликають жорсткого неприйняття.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вчора розпочались офіційні переговори між Партією регіонів та «Нашою Україною».

Після цього керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ заявила, що “Наша Україна” не веде жодних офіційних переговорів з Партією регіонів. За її словами, ведуться консультації з усіма політичними силами, але офіційних переговорів про створення коаліції не проводиться.

Представник “Нашої України” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ на засіданні Верховної Ради також заявив, що “Наша Україна” не веде переговорів із Партією регіонів і тому немає жодних погоджених позицій щодо коаліційної угоди з «регіоналами».