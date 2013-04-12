У Кернеса пояснили, чому у Харкові блокують мітинг опозиції

Народні депутати Михайло Хміль, Володимир Яворівський, Андрій Парубій, Андрій Павловський та Василь Пазиняк прибули до мера Харкова Геннадія Кернеса з вимогою не перешкоджати опозиції проводити зустріч з виборцями у центральній частині міста.

Вони передали міському голові відповідного листа, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Опозиція вимагає від влади розблокувати центр Харкова, де сьогодні має відбутися акція «Вставай, Україно!».

За словами М.Хміля, на запитання депутатів, чому заблоковано всю центральну частину Харкова та вулиці і мости по маршруту слідування ходи «Вставай, Україно!», Г.Кернес послався на «профілактичні заходи у зв’язку з ремонтними роботами». Мер пообіцяв, що трамваї та автобуси, якими заблоковано площу Рози Люксембург, звідки має рушити марш «Вставай, Україно!», та вулиці по маршруту руху колони, відновлять роботу за півгодини.