У Кернеса пояснили, чому у Харкові блокують мітинг опозиції
Опозиційні депутати вимагають від мера Харкова Геннадія Кернеса розблокувати центр Харкова.
Народні депутати Михайло Хміль, Володимир Яворівський, Андрій Парубій, Андрій Павловський та Василь Пазиняк прибули до мера Харкова Геннадія Кернеса з вимогою не перешкоджати опозиції проводити зустріч з виборцями у центральній частині міста.
Вони передали міському голові відповідного листа, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
Опозиція вимагає від влади розблокувати центр Харкова, де сьогодні має відбутися акція «Вставай, Україно!».
За словами М.Хміля, на запитання депутатів, чому заблоковано всю центральну частину Харкова та вулиці і мости по маршруту слідування ходи «Вставай, Україно!», Г.Кернес послався на «профілактичні заходи у зв’язку з ремонтними роботами». Мер пообіцяв, що трамваї та автобуси, якими заблоковано площу Рози Люксембург, звідки має рушити марш «Вставай, Україно!», та вулиці по маршруту руху колони, відновлять роботу за півгодини.