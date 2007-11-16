Луценко відмовився називати на ім`я Петьовку, Кріля і Плюща

«Ми не хочемо залежати від двох-трьох дуже самостійних і амбітних осіб, які зараз дискредитують НУНС як блок», - заявив Комерсант-Україна Юрій Луценко, коментуючи прагнення «Народної самоборони» не поспішати зі створенням єдиної партії на базі НУ-НС. «Природно, ми поважаємо точку зору наших колег по блоку, але якщо ми говоримо про єдину партію, то ми повинні продемонструвати монолітні переконання і дії. Сьогодні ж ми вимушені терпіти, скажемо прямо, витівки людей, які підставляють блок, ми вимушені це робити, але ми не збираємося це робити в рамках єдиної партії", - додав лідер НС.

У відповідь на питання: «хто ці "дуже самостійні люди"?, Луценко сказав: «Давайте не називати на ім`я ні Петевку, ні Кріля, ні Плюща – насправді прізвища могли би бути іншими. Просто є різні політичні групи усередині кожної з трьох політичних сил, які створили мегаблок. Давайте чесно говорити, що, напевно, тільки в "Самообороні" демократія керована, а значить, ефективна. У старших партіях є групи інтересів. Ми всі чудово розуміємо, що, наприклад, в "Нашій Україні" існує як мінімум три-чотири серйозні політичні групи – "група Кириленка", "група Балоги", "група Порошенко"... Природно, йде притирання їхніх інтересів, і нічого тут страшного немає. Тому я жодного разу не робив ходних негативних заяв з приводу позиції Кріля, Петьовки і Плюща. Вони лише інструмент демонстрації інтересів своїх крупних політичних груп усередині блоку. Ще раз говорю: це нормальне явище в політиці, але ніде, окрім як у нас, воно не виявляється настільки егоїстично і довго».