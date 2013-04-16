Власенко: якщо доповідь Кокса-Квасневського оприлюднять, значить їх місію закрито

Таке переконання у коментарі кореспондентові УНІАН висловив захисник колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко.

«Я думаю, що сама доповідь буде об’єктивною, і в ній будуть відображені як позитивні, пов’язані зі звільненням Луценка, так всі ті, набагато чисельніші та цинічні, негативні моменти, які здійснює українська влада стосовно Юлії Тимошенко і стосовно ситуації, пов’язаної з Юлією Володимирівною», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що засідання президентів політичних груп Європейського парламенту, під час якого 18 квітня у Страсбурзі заслухають доповідь щодо ситуації в Україні, буде закритим.

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«Цей формат абсолютно коректний, тому що це робоча нарада того органу, який уповноважив місію Кокса-Квасневського і самої місії Кокса і Квасневського», - наголосив захисник.

За його даними, питання продовження роботи місії в Україні буде остаточно вирішене 22 квітня. За словами захисника, якщо робота місії буде припинена, тоді озвучена доповідь вважатиметься остаточною і буде оприлюднена.

«Наскільки я розумію статус місії, буде оприлюднена тільки кінцева доповідь. Тобто, якщо місія не буде продовжена, доповідь буде вважатися кінцевою, і вона буде оприлюднена. А проміжні доповіді не публікуються», - зауважив захисник.

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На думку С.Власенка, місія Кокса-Квасневського в Україні досягнула певних успіхів (зокрема у справі екс-глави МВС Юрія Луценка), однак не у ключовому питанні – переслідування Ю.Тимошенко.

«Звичайно ж, ми повинні сказати, що місія добилася певного прогресу. Але місія створювалася для моніторингу процесів Юлії Тимошенко, і тут, на жаль, говорити про прогрес ми не можемо», - сказав він.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса і О.Кваснєвського зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.